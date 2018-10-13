2018-10-13T11:12:18+03:00
Общество

Владимир Путин утвердил председателей для трёх судов Псковской области

Определились руководители таких районных судов, как Псковский, Дедовичский и Пыталовский
Раиса Семёнова
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Председатели будут управлять районными судами в течение шести лет.Председатели будут управлять районными судами в течение шести лет.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил председателей для трёх районных судов из Псковской Области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления судебного департамента в Псковской области, такое распоряжение о назначении на руководящую должность приведено в свежем указе президента – №573.

Таким образом, влиятельное место председателя Псковского районного суда теперь занимает Андрис Николаевич Козловский. Дедовичским районным судом же сейчас начнёт руководить Елена Александровна Алексеева. А во главе управления Пыталовским районным судом встал Денис Александрович Михайлов.

– Все эти трое новых председателей будут в течение шести лет исполнять свои обязанности по руководству органом правосудия, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что от президента России Владимира Путина такой новый указ с директивой о назначениях появился 11 октября 2018 года.

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