Читатели Комсомолки хотят, чтобы аэропорт Пскова назвали в честь княгини Ольги

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-13T12:59:53+03:00

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Читатели «Комсомольской правды – Псков» считают, что назвать псковский аэропорт нужно в честь княгини Ольги. За такой вариант в социальной сети в группе СМИ проголосовало около 29 % респондентов. В спину этому варианту дышит вариант «князь Александр Невский» – так хотелось бы примерно 27%. На третьем месте – предложение переименовать воздушную гавань в честь писателя Александра Сергеевича Пушкина – тоже приблизительно 27%. В опросе поучаствовало около 150 человек.

Узнать мнение псковичей было необходимо потому, что в Пскове переименуют аэропорт «Кресты». Чтобы определиться с новым названием, в общественной палате Псковской области откроют офис, где по теме с 10.00 до 17.00 члены органа и активисты «Волонтёров победы» будут принимать заявки. Телефонный номер по всем тематическим вопросам: 72 – 16 – 10.

Сейчас в списке, который можно дополнить до 18 октября 2018 года, – 18 вариантов названий. После 18 октября региональная общественная палата выберет 10 – 15 более удачных имён, которые рассмотрит на следующей посвящённой конкурсу встрече.

Таких аэропортов, которые будут носить имена великих соотечественников, в России, – 45. Заключительный этап голосования состоится с 8 по 30 ноября.