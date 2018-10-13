Центр спортивной подготовки Псковской области купит спортсменам луки

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-13T14:40:17+03:00

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Центр спортивной подготовки Псковской области хочет приобрести для спортсменов новые блочные луки. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», это учреждение дополнительного образования объявило электронный аукцион. Желающие смогут претендовать на контракт до 23 октября 2018 года. Начальная цена контракта – 660 тысяч рублей. При этом стоимость каждого лука – 110 тысяч. Сами же торги состоятся 29 октября. После того, как договор будет подписан, это спортивное оборудование в течение двух недель достигнет Псковской области.

Помимо того, учреждение уже ищет исполнителя для ещё одного заказа. А именно – инвентаря для отделения бокса. Здесь же начальная цена контракта – около 300 тысяч рублей. В инвентарь входят 19 пар боксёрских лап, четыре боксёрских груши, шесть боксёрских мешков и тренажёр кроссовер. При начальной стоимости боксёрские лапы и груши – примерно по 48 тысяч. Три мешка обойдутся примерно в 65 тысяч, а другие три – в 56 тысяч. Тренажёр же – ориентировочно в 84 тысячи.