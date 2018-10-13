В 13 туре Олимп-первенства России Псков – 747 проиграл Велесу 3:0

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-13T20:41:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Псков – 747» в гостях, на московском поле, уступил команде «Велес». Псковичи проиграли со счётом 3:0. Этот матч 13 тура Олимп-первенства России ПФЛ.

Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», москвичи открыли счёт уже в первом тайме, на 33 минуте. Сначала отличился полузащитник Вячеслав Данилин, который забил гол с подачи после углового удара. Во второй половине матча игра привела к одиннадцатиметровому удару в ворота псковских футболистов. В этот раз пробил другой полузащитник, Александр Заикин, однако, Денис Долгий парировал.

На 67 минуте же москвичи справились с обороной псковской команды во второй раз. Полузащитник Никита Голуб, оставшийся один на один с Денисом Долгим, переиграл псковского вратаря и принёс второй гол. Следующим, кто из «Велеса» так же удачно завершил выход один на один с Денисом Долгим, стал Дмитрий Стародуб. Этот полузащитник, последний из отличившихся, поразил ворота соперников на 84-й минуте матча.