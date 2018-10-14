В Пскове на два аварийных дома станет меньше

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-14T11:28:25+03:00

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В Пскове власти планируют избавить город от некоторых аварийных зданий. Бригада рабочих снесёт дом №63б по улице Солнечной, что в микрорайоне Лепеши, а также здание № 8, находящееся на Трудовом переулке, который – в микрорайоне Дамба.

Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на обе такие работы администрация Пскова уже принимает заявки. Городское ведомство запустило общий электронный аукцион. Организация, которой в результате торгов достанется контракт по сносу, – определится уже 26 октября. По предварительной информации, указанной как одно из ключевых условий контракта, муниципалитет планирует разобраться с этими аварийными сооружениями до декабря.

Городская администрация собирается потратить на снос и того и другого непригодного для проживания сооружений около 570 тысяч рублей в сумме. Все средства, необходимые для проведения полного объёма работ, направят из муниципального бюджета на 2018 год.