2018-10-14T14:35:41+03:00
Общество

В Опочке отмечают 604-й день рождения города

Местные жители гуляют по праздничным площадкам
Раиса Семёнова
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А вечером, после концерта, собравшихся ждёт мастер-класс по брейк-дансу.А вечером, после концерта, собравшихся ждёт мастер-класс по брейк-дансу.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Опочке празднуют 604-й год с момента основания города. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Опочецком районном центре культуры, перед всеми зрителями, собравшимися на вечере «Милый город сердцу дорог», уже выступил народный самодеятельный ансамбль.

– Для детей, которым уже исполнилось шесть лет, 14 октября организаторы устроили отдельное шоу, – сообщили в учреждении.

Помимо этого, в учреждении добавили также, что все, кому уже есть 14 лет, собрались на танцевальной площадке на городском валу, чтобы сыграть в квест «Всему начало здесь…». А после игры, вечером, зрители присоединятся к концертной молодёжной программе «Нам здесь жить…». Различные исполнители будут выступать для публики в течение часа. Когда кончится концерт, собравшиеся смогут отдохнуть на молодёжной дискотеке. Для гостей мероприятия сотрудники учреждения приготовили и кое-что ещё. А именно – на дискотеке пройдёт мастер-класс по брейк-дансу. Псковские танцоры покажут всем желающим базовые танцевальные движения.

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