2018-10-14T19:20:09+03:00
Спорт

В Пскове международный турнир по дзюдо собрал более 200 борцов

Соревновались спортсмены с Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Латвии, Кингисеппа
Раиса Семёнова
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Фото: сайт администрации ПсковаФото: сайт администрации Пскова
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В Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоялись открытые интернациональные состязания по дзюдо, посвящённые Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Александровича Матросова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, на соревнование пришли бороться более 200 спортсменов.

– Состязались борцы как из Пскова и Псковской области, так и из Санкт-Петербурга, Белоруссии, Латвии, Кингисеппа, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что организовали мероприятие сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также – муниципального комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

СПРАВКА-КП

Героя Советского Союза, генерала армии Вадим Матросов с 1972 года 17 лет руководил Пограничными войсками СССР. До Вадима Матросова никто из тех, кто ранее возглавлял это пограничное ведомство, не получал такого высокого воинского звания, как генерал армии.

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