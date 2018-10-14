В Пскове международный турнир по дзюдо собрал более 200 борцов

СЕГОДНЯ 19:17 2018-10-14T19:20:09+03:00

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В Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоялись открытые интернациональные состязания по дзюдо, посвящённые Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Александровича Матросова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, на соревнование пришли бороться более 200 спортсменов.

– Состязались борцы как из Пскова и Псковской области, так и из Санкт-Петербурга, Белоруссии, Латвии, Кингисеппа, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что организовали мероприятие сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также – муниципального комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

СПРАВКА-КП

Героя Советского Союза, генерала армии Вадим Матросов с 1972 года 17 лет руководил Пограничными войсками СССР. До Вадима Матросова никто из тех, кто ранее возглавлял это пограничное ведомство, не получал такого высокого воинского звания, как генерал армии.