2018-10-15T09:45:58+03:00
Общество

Псковское предприятие задержало больше 7,5 миллионов рублей зарплаты сотрудников

Прокуратура приняла меры по защите прав работников предприятия
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Сотрудники автобусного предприятия Пскова получили зарплату за два месяца.Сотрудники автобусного предприятия Пскова получили зарплату за два месяца.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Сотрудники прокуратуры проверили предприятия и организации Псковского региона на соблюдение прав работников. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в «Псковпассажиравтотранс» было выявлено нарушение прав сотрудников на своевременную оплату труда.

Как стало известно из источника, государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс» своим работникам не выплатило заработную плату за сентябрь 2018 года. Около 2 тысяч сотрудников второй месяц ждут свои заработанные деньги. По общим подсчетам прокуратуры предприятие задолжало работникам сумму больше чем 7,5 миллионов рублей. В связи с этим предприятию было внесено представление на устранение нарушений.

- Прокурор города обязал руководство предприятия незамедлительно устранить нарушение прав работников и выплатить им зарплату в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

Руководитель предприятия нарушения устранил, сотрудники "Псковпассажиравтотранса" получили задержанную зарплату.

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