В Великолукском районе зять разыскивает пропавшего 77-летнего свёкра

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-15T11:24:42+03:00

В последний раз потерявшийся вышел из дома в тёмном камуфляже и без вставной челюсти

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В Великолукском районе ищут 77-летнего пенсионера Александра Ивановича Викторова. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» зять этого пожилого мужчины Вячеслав Костин, свёкор мог уйти ловить рыбу у деревни Беседино. Пенсионер вышел из дома в тёмной камуфляжной куртке, чёрных штанах и сапогах. Отличительная примета: у потерявшегося нет зубов.

– В соцсетях информацию об этом уже распространил. Сейчас связался со следственным комитетом. Там обещали выделить на поиски следственную группу, – сообщил Вячеслав Костин. – Пока в основном своими силами ищем. От местных получит сведения, что Александр Викторов направлялся в сторону реки Ловать,

Кроме того, Вячеслав Костин добавил также, что пенсионер пропал 12 сентября 2018 года. На следующий день зять обратился в полицию и МЧС. Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий сообщил, 14 сентября водолазы уже обыскали дно одного из водоёмов, к которому мог направиться пропавший, но безрезультатно. В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что сейчас в отношении пенсионера проходят розыскные мероприятия.

Все, кто хочет помочь Вячеславу Костину в поисках свёкра, могут звонить по номеру: 8-911-389-80-60.