В Пскове задержали двух 18-летних воришек спиртного

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-15T15:10:59+03:00

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В одном из псковских магазинов, что на Рижском проспекте, двое молодых людей пытались похитить алкогольную продукцию. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, обоих воришек вовремя удалось задержать.

– Сейчас обоих задержанных уже передали в руки сотрудников полиции, чтобы стражи порядка провели с нарушителями дальнейшие процессуальные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Перед тем, как прибыл экипаж, из охраняемой торговой точки на пульт сотрудников вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги. Тогда сотрудники экипажа группы задержания и выехали незамедлительно на место правонарушения, после чего и поймали злоумышленников. Задержанными оказались 18-летние местные жители.

Когда силовики прибыли в торговую точку, стало известно, что у продавцов молодые люди вызвали подозрения, которые, как выяснилось, оказались небеспричинными. Из-за ряда таких подозрений сотрудники магазина и вызвали наряд охраны.