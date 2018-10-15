2018-10-15T16:15:53+03:00
Происшествия

В Пскове петербуржца подозревают в избиении москвича

Травмированного жителя Московской области нашли у кафе на Юбилейной
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Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове силовики задержали жителя Санкт-Петербурга. Предполагается, что этот гость из Северной столицы избил жителя Московской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сам же такой конфликт произошёл у кафетерия, располагающегося на улице Юбилейной.

– После того, как на пульт поступил сигнал тревоги, наряд группы задержания немедленно выдвинулся на место, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что конфликт произошёл ночью 14 октября. Когда сотрудники управления прибыли, то администратор заведения рассказала, как неподалёку обнаружила мужчину, лежавшего с различными телесными повреждениями. Когда росгвардейцы убедились в услышанном – вызвали пострадавшему сотрудников скорой помощи, которые отвезли москвича в больницу. После этого росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника и передали его в отделение полиции.

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