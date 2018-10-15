Полицейский из Пскова взял серебро на европейских играх полицейских и пожарных

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-15T14:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Лейтенант полиции из Пскова занял второе место на европейских играх среди полицейских и пожарных. Эти седьмые по счёту соревнования прошли в Испании. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковским призёром состязаний стал сотрудник УМВД России по Пскову Сергей Фомин. Земляк взял серебро в своей весовой категории по дзюдо.

– Этот лейтенант – мастер спорта международного класса по дзюдо, – сообщили в ведомстве. – Сейчас Сергей – инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что в 2016 году в этих состязаниях Сергей Фомин в более лёгкой весовой категории взял золото. Сами такие европейские игры за год организуются дважды. В них состязаются полицейские и пожарные из России, Германии, Великобритании, Франции и прочих государств. В рамках соревнований сотрудники ведомств противостоят друг другу в легкой атлетике, плавании, стрельбе, борьбе и прочих видах спорта, которых всего 60.