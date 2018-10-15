Всероссийский проект «Великие имена России» набирает волонтеров в Псковской области
Посредством конкурса «Великие имена России» 45 крупнейших аэропортов страны назовут в честь выдающихся соотечественников. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, в Псковском регионе начался набор волонтеров.
Добровольцы помогут в проведении голосования и в информировании населения о конкурсе. Набираются энтузиасты старше 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, связаться с координатором волонтерского движения по области и пройти обучение.
Национальный конкурс определит лучшие наименования для российских аэропортов. Для этого жители страны предлагают исторических личностей, чьи имена достойны, чтобы быть увековеченными в названиях транспортных узлов. Имена выдающихся личностей продолжат жить в наименованиях аэропортов и разлетятся по всему миру вместе с авиарейсами.
СПРАВКА «КП»
Регистрация для добровольцев производится здесь.