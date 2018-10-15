В Пскове стартовала выставка художника Владимира Бердышева

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-15T15:54:16+03:00

Среди 60 представленных картин есть и те, которых никто не видел

Изменить размер текста: A A

В зале Псковского отделения Союза художников России стартовала выставка «Послесловие», на которой зрители увидят произведения художника Владимира Бердышева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по культуре, собравшиеся смогут посмотреть на 60 картин, принадлежащих разным творческим этапам художника. Это мероприятие продолжится до 10 ноября.

– В экспозиции представлены и работы, которых пока что ещё никто не видел, – сообщили в ведомстве. – Речь о последних, посвящённых Изборску творениях автора.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что в числе ранее укрываемых от публики работ и портрет – «Где мои 17 лет».

СПРАВКА-КП

Автор Владимир Валентинович Бердышев прожил с 1958 по 2017 год. Этот художник на профессиональном уровне занимался живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, предпочитал пейзаж, сюжетную композицию, натюрморт.

В 1982 году, после художественной школы и Уральского училища прикладных искусств, автор перешёл в Ивановский текстильный институт имени М.В. Фрунзе. Позже, в 1984 – 1988 годы, Владимир Бердышев обучался в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. С 1993 года художник стал членом Союза художников России. Автор работал художником-постановщиком в различных театрах таких городов, как Курган, Шадринск, Магнитогорск и Псков. В Пскове же художник обосновался с 1988 года. В последние годы жизни Владимир Бердышев давал занятия студентам на кафедре дизайна Псковского государственного университета. Преподаватель учил как живописи, так и рисунку. Сейчас произведения этого автора хранятся у коллекционеров из России, Канады, Германии, Франции, Америки и других стран.