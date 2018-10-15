В Великих Луках пройдёт фестиваль танца

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-15T16:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великих Луках, прямо на сцене дома культуры Ленинского комсомола (ДК ЛК), состоится уже седьмой по счёту ежегодный фестиваль танца. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» заведующий отделом по молодёжным мероприятиям ДК ЛК Юрий Акименко, именно это интернациональное праздничное мероприятие, проходящее в 2018 году, приурочено к юбилею учреждения, 50-летию дома культуры. Фестиваль стартует 5 ноября в 17.00.

– Абсолютно все гости, пришедшие на мероприятие, увидят как различные балетные выступления, так и некоторые восточные танцы. Кроме того, на сцену дома культуры выйдут и разнообразные музыкальные исполнители, выступающие как сольно, так и в коллективах, – сообщил Юрий Акименко.

Помимо этого, Юрий Акименко добавил, что перед всей собравшейся публикой выступят не только танцоры из Псковской области, но и из Смоленска, а также – вообще из других, соседних государств. Например, на праздничное мероприятие должны приехать танцоры и из Белоруссии и Латвии.