2018-10-15T16:40:36+03:00
Звезды

В Великих Луках пройдёт фестиваль танца

Зрители увидят балет, восточные танца и выступления музыкантов
Раиса Семёнова
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Фото: ДК ЛКФото: ДК ЛК
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В Великих Луках, прямо на сцене дома культуры Ленинского комсомола (ДК ЛК), состоится уже седьмой по счёту ежегодный фестиваль танца. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» заведующий отделом по молодёжным мероприятиям ДК ЛК Юрий Акименко, именно это интернациональное праздничное мероприятие, проходящее в 2018 году, приурочено к юбилею учреждения, 50-летию дома культуры. Фестиваль стартует 5 ноября в 17.00.

– Абсолютно все гости, пришедшие на мероприятие, увидят как различные балетные выступления, так и некоторые восточные танцы. Кроме того, на сцену дома культуры выйдут и разнообразные музыкальные исполнители, выступающие как сольно, так и в коллективах, – сообщил Юрий Акименко.

Помимо этого, Юрий Акименко добавил, что перед всей собравшейся публикой выступят не только танцоры из Псковской области, но и из Смоленска, а также – вообще из других, соседних государств. Например, на праздничное мероприятие должны приехать танцоры и из Белоруссии и Латвии.

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