2018-10-15T17:43:21+03:00
Происшествия

В Великих Луках поймали подозреваемых в краже виски и 73 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ
Раиса Семёнова
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В Великих Луках стражи правопорядка задержали двух молодых людей, которые подозреваются в грабежах. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, один нарушитель – безработный ранее судимый 18-летний местный житель, которого сотрудникам полиции получилось установить и задержать по горячим следам, другой же – тоже безработный и уже судимый, но 26-летний житель Новосокольнического района.

– В обоих случаях возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Грабёж»), – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что 18-летний юноша совершил правонарушение 11 октября. Этот молодой человек открыто выкрал из торговой точки, расположенной на улице Гражданской, ёмкость с таким алкогольным напитком, как виски. Другой же злоумышленник 1 октября на улице Новоселенинской отнял сумку, где находилось 73 тысячи рублей, у другого 26-летнего мужчины.

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