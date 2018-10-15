2018-10-15T18:10:56+03:00
Происшествия

В Пскове цыганку обвинили в краже у пенсионера 30 тысяч рублей

Сообщницу преступницы продолжают искать силовые структуры
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Пскове женщина, которая обвинялась в хищении чужого имущества, поймали силовики. Прокурор города рассмотрел уголовное дело в отношении этой гражданки и утвердил заключение обвинителя. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Пскова, максимальное наказание по этому делу предполагает тюремное заключение на срок до 6 лет.

Сама кража же произошла на улице Вокзальной. Пожилому мужчине позвонили в дверь и представились сотрудниками «Горгаза». Ничего не заподозривший мужчина открыл дверь и впустил в квартиру двух женщин-цыганок. Как позже выяснилось, одна из сообщниц отвлекала внимание пенсионера тем, что разговаривала на кухне. В это время другая – нашла деньги в квартире у мужчины и совершила кражу. У пожилого человека цыганки похитили в сумме более 30 тысяч рублей.

Дело обвиняемой передано в суд для вынесения приговора. А дело в отношении сообщницы вынесено в отдельное производство. Сообщницу объявили в розыск.

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