2018-10-15T18:23:13+03:00
Происшествия

В Великих Луках раскрыли две кражи, не связанные между собой

Один злоумышленник украл мобильник и банковскую карту, а другой – более 4000 рублей и примерно 10 симок
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Одного нарушителя поймали, а другого - разыскиваютОдного нарушителя поймали, а другого - разыскиваютФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Великих Луках в ходе следственных мероприятий были установлены личности двух мужчин, подозреваемых в краже. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, один преступник уже пойман, другой же – объявлен в розыск.

Как отметили в ведомстве, само преступление произошло в доме по Октябрьскому проспекту. У местной жительницы из квартиры пропали мобильный телефон, а также банковская карта. Под подозрение попал мужчина, который ещё недавно был в гостях у потерпевшей. Этого неработающего 35-летнего местного жителя поймали и провели допрос. Обвиняемый сознался в краже, а похищенное имущество у него изъяли.

- По этому делу сейчас проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в управлении также сообщили, что в этом же районе была совершена кража из местного магазина на Октябрьском проспекте. Под подозрением у следствия безработный 19-летний молодой человек. По версии следствия, парень украл свыше 4 000 рублей и около 10 сим-карт. Сейчас молодого человека разыскивают.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны дата и место полуфинала «Мисс Псков – 2018»
В Пскове предприятие рассчиталось с сотрудниками благодаря субсидии
В Себеже пресекли незаконный вывоз около 1000 пачек сигарет
В Пскове цыганку обвинили в краже у пенсионера 30 тысяч рублей
В Великих Луках поймали подозреваемых в краже виски и 73 тысяч рублей
В Великих Луках пройдёт фестиваль танца
В Пскове открылась выставка художника Владимира Бердышева
Всероссийский проект «Великие имена России» набирает волонтеров в Псковской области
Полицейский из Пскова взял серебро на европейских играх полицейских и пожарных
В Пскове петербуржца подозревают в избиении москвича
В Пскове задержали двух 18-летних воришек спиртного
Убивший таксу житель Великих Лук получил 8 месяцев тюрьмы
В Великолукском районе зять разыскивает пропавшего 77-летнего свёкра
Псковское предприятие задержало больше 7,5 миллионов рублей зарплаты сотрудников
В Пскове повысят квалификацию более 40 гитаристов
В Пскове международный турнир по дзюдо собрал более 200 борцов
В Пскове состоялась презентация книги о художнике Евгении Климове
В Опочке отмечают 604-й день рождения города
В Пскове на два аварийных дома станет меньше
В 13 туре Олимп-первенства России Псков – 747 проиграл Велесу 3:0
В районные суды Псковской области требуются федеральные судьи
Центр спортивной подготовки Псковской области купит спортсменам луки
Читатели Комсомолки хотят, чтобы аэропорт Пскова назвали в честь княгини Ольги