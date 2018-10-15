В Великих Луках раскрыли две кражи, не связанные между собой

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-15T18:23:13+03:00

Один злоумышленник украл мобильник и банковскую карту, а другой – более 4000 рублей и примерно 10 симок

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В Великих Луках в ходе следственных мероприятий были установлены личности двух мужчин, подозреваемых в краже. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, один преступник уже пойман, другой же – объявлен в розыск.

Как отметили в ведомстве, само преступление произошло в доме по Октябрьскому проспекту. У местной жительницы из квартиры пропали мобильный телефон, а также банковская карта. Под подозрение попал мужчина, который ещё недавно был в гостях у потерпевшей. Этого неработающего 35-летнего местного жителя поймали и провели допрос. Обвиняемый сознался в краже, а похищенное имущество у него изъяли.

- По этому делу сейчас проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в управлении также сообщили, что в этом же районе была совершена кража из местного магазина на Октябрьском проспекте. Под подозрением у следствия безработный 19-летний молодой человек. По версии следствия, парень украл свыше 4 000 рублей и около 10 сим-карт. Сейчас молодого человека разыскивают.