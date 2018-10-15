2018-10-15T18:37:54+03:00
Происшествия

В Себеже пресекли незаконный вывоз около 1000 пачек сигарет

Общая стоимость изъятой партии – примерно 65 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Фото: пограничное управление ФСБ России по Псковской областиФото: пограничное управление ФСБ России по Псковской области
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На железнодорожном пропускном пункте «Себеж» сотрудники силовых структур пресекли попытку незаконного вывоза табачных изделий на территорию соседнего государства. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Псковской области, грузовой состав с найденным тайником направлялся в страны Европы.

При осмотре грузового поезда сотрудники структуры обнаружили тщательно спрятанную партию табачных изделий. По общим подсчетам около 1000 пачек сигарет направлялись в Латвийскую республику. Вся партия была расфасована по черным пакетам.

- Пакеты с товаром прикрепили к поперечным балкам сцепок между тремя вагонами. А чтобы свертки не бросались в глаза их прикрепили магнитами к стенке полостей - сообщили в ведомстве.

Общая сумма обнаруженной партии составила более 65 тысяч рублей. Весь товар изъят и передан в компетентные органы для дальнейшего разбирательства. Личности злоумышленников устанавливаются.

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