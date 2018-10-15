2018-10-15T19:02:02+03:00
Общество

В Пскове предприятие рассчиталось с сотрудниками благодаря субсидии

Размер субсидии составил 17 миллионов рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Предприятие было должно сотрудникам примерно 8 миллионов рублей.Предприятие было должно сотрудникам примерно 8 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кризисное состояние организации «Псковпассажиравтотранс» дало о себе знать. Предприятие задержало выплаты работникам за сентябрь. Общая сумма задолженности – около восьми миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в администрации Псковской области, предприятие устранило эту задолженность благодаря субсидии, выделенной из бюджета Псковской области.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, предприятию была предоставлена финансовая помощь в размере 17 миллионов рублей.

- На все эти выделенные средства мы начали выплачивать зарплату работникам за сентябрь, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве также сообщили, что такая материальная помощь предоставлена в рамках программы по оздоровлению главного транспортного предприятия региона. На эти деньги от субсидии планируется также обновить автобусный парк предприятия и создать единую транспортную систему по области.

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