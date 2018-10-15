Стали известны дата и место полуфинала «Мисс Псков – 2018»

СЕГОДНЯ 20:17 2018-10-15T20:22:34+03:00

На этом этапе мероприятия девушки расскажут о себе, продефилируют и станцуют

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Стала известна дата полуфинала конкурса красоты «Мисс Псков – 2018». Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, этот этап соревнования состоится 21 октября. Место проведения мероприятия же – торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», вход куда - свободный. Именно здесь зрители выберут «Мисс Акваполис».

– На сцене выйдут все 16 конкурсанток. И каждая из них должна будет убедить судей, что она достойна финала, – сообщил Николай Королёв.

В этот раз девушки неоднократно продефилируют перед членами жюри. Кроме того, полуфиналистки поучаствуют в конкурсе «Визитная карточка», где постараются произвести впечатление на судей рассказами о себе. Однако, чтобы жюри окончательно определилось с выбором, девушки станцуют. Помимо этого, Николай Королёв отметил, что неизвестно, сколько именно участниц покинет проект после полуфинала. Директор конкурса добавил также, что многое зависит от того, как хорошо конкурсантки себя покажут.

СПРАВКА-КП

Конкурс красоты «Мисс Псков – 2018» – региональный этап мероприятия «Мисс Россия». В «Мисс Псков – 2018» участвуют незамужние девушки от 16 до 25 лет.

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