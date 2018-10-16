2018-10-16T10:53:30+03:00
Звезды

Скандальный спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра покажут на фестивале в Петербурге

Постановку представят на сцене театра музыкальной комедии в Северной столице
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Санкт-Петербург едет псковский «Ревизор». Фото: Псковский драмтеатр.В Санкт-Петербург едет псковский «Ревизор». Фото: Псковский драмтеатр.
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Псковский «Ревизор» едет в Санкт-Петербург на гастроли. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, труппа драмтеатра примет участие в петербургском фестивале «Осенний марафон».

Спектакль режиссера Петра Шерешевского успел поднять волну негодования среди псковких любителей театра. Постановщик очень смело подошел к классическому произведению Николая Гоголя.

- «Ревизор» успел наделать шуму не только в Пскове, но и привлечь внимание всей театральной России, - сообщили в дирекции.

Текст пьесы в постановке использутся оригинальный, хотя в него вплетаются современные реалии. В спектакле много смелых решений, сатиры, цитат из фильмов и даже известные мемы. Но главную суть постановка не теряет - нужно беречь душу.

Спектакль «Ревизор»жители Петербурга увидят в ноябре.

КСТАТИ

На содержанире постановки губернатору Псковской области пожаловался один из зрителей. Он призвал к цензурированию постановок, чтобы в них не было «голых задниц» и «постельных сцен».

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