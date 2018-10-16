В Пскове за пренебрежение требованиями прокурора оштрафовали руководителя «Псковавтодора»

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-16T09:36:58+03:00

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В Пскове суд оштрафовал руководителя учреждения «Псковавтодор». Суммарный размер штрафа составил – три тысячи рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, начальник организации проигнорировал требования прокурора города. Прокурор же потребовал от руководителя организации, чтобы тот разобрался с нарушениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№ 44 – ФЗ, от 05.04.2013).

– Из-за невыполнения условий прокурор Пскова привлёк руководителя организации к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»), – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что выявить все нарушения относительно компании помогли специальные проверочные мероприятия.