Для поисков пенсионера, пропавшего в Великолукском районе, не хватает людей
В Великолукском районе зять Вячеслав Костин продолжает искать пропавшего 77-летнего свёкра Александра Ивановича Викторова. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сам Вячеслав Костин, сейчас в поисках пожилого мужчины волонтёры прочёсывают участок у дамбы, что у деревни Беседино.
– Мы ищем, но людей не хватает. Может, я что-то делаю не так, но мне сказали, что для того, чтобы свёкра искали больше людей, нужна справка от Следственного Комитета, до которого мне не дозвониться, — сообщил зять. – Поэтому все, у кого есть специальная техника или иная возможность как-то помочь – звоните!
Номер мобильного телефона Вячеслава: 8-911-389-80-60.
КСТАТИ
Александр Викторов ушёл из дома 12 октября, предположительно, на рыбалку у Беседино. Вышел – в тёмном камуфляже, чёрных штанах, сапогах и без вставной челюсти. Александра Ивановича Викторова. К поискам пожилого мужчины привлечены водолазы, дельтапланеристы и кинологи.