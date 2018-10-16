Для поисков пенсионера, пропавшего в Великолукском районе, не хватает людей

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-16T11:04:45+03:00

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В Великолукском районе зять Вячеслав Костин продолжает искать пропавшего 77-летнего свёкра Александра Ивановича Викторова. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сам Вячеслав Костин, сейчас в поисках пожилого мужчины волонтёры прочёсывают участок у дамбы, что у деревни Беседино.

– Мы ищем, но людей не хватает. Может, я что-то делаю не так, но мне сказали, что для того, чтобы свёкра искали больше людей, нужна справка от Следственного Комитета, до которого мне не дозвониться, — сообщил зять. – Поэтому все, у кого есть специальная техника или иная возможность как-то помочь – звоните!

Номер мобильного телефона Вячеслава: 8-911-389-80-60.

КСТАТИ

Александр Викторов ушёл из дома 12 октября, предположительно, на рыбалку у Беседино. Вышел – в тёмном камуфляже, чёрных штанах, сапогах и без вставной челюсти. Александра Ивановича Викторова. К поискам пожилого мужчины привлечены водолазы, дельтапланеристы и кинологи.