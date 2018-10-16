2018-10-16T10:56:23+03:00
Общество

В Псковской области задержаны 11 нарушителей государственной границы

Задержанными оказались 10 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и гражданин Грузии
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковские пограничники задержали 11 нарушителей государственной границы в двух разных районах области.Псковские пограничники задержали 11 нарушителей государственной границы в двух разных районах области.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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Псковские пограничники помешали инстранцам незаконно пересечь границу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, события произошли в Красногородском и Невельском районах.

В рамках российско-латвийской операции «Кордон-2018» задержаны 10 выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии. Они намеревались незаконно перейти на территорию другого государства. Быстро пограничникам удалось задержать и две машины, на которых нарушителей привезли в пограничную зону. Иностранцев сопровозжал гражданин России, которому теперь грозит наказание.

В то же время в Невельском районе на границе задержали мужчину. Задержанным оказался 45-летний гражданин Грузии. Он также собирался незаконно пересечь российскую границу, но в обратном направлении. Мужчина шел из Белоруссии в Россию по лесу вдоль трассы Невель-Санкт-Петербург.

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