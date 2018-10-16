Псковская прокуратура добилась ремонта четырех жилых домов, находящихся в аварийном состоянии

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-16T12:35:29+03:00

Четыре дома в Пскове отремонтировали по решению прокуратуры. Фото: Олег УКЛАДОВ

На капитальный ремонт зданий израсходовано около 6 миллионов рублей

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В Пскове рабочие капитально отремонтировали четыре дома. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, надзорынй орган областной столицы обязала провести ремонтные работы.

По многочисленным жалобам местных жителей псковская прокуратура проверила как соблюдается закон в сфере ЖКХ. Сотрудники надзорного органа осмотрели многоквартирные жилые дома, на состояние которых жаловались горожане. Выяснилось, что эти дома находятся в аварийном состоянии и им срочно требуется капитальный ремонт.

- В жилом доме № 20 а по улице Льва Толстого крыша и электропроводка нуждались в ремонте. В доме № 31 на Октябрьском проспекте чердак был в аварийном состоянии. В доме № 1 на улице Пограничной крыше и системе канализации требовался ремонт. И в доме № 1 в перереулке Машиниста находились в аварийном состоянии кровля, система отопления и отмостки, - сообщили в ведомстве.

На данный момент решение суда исполнено, ремонтные работы в домах выполнены. На капитальный ремонт было выделено около 6 миллионов рублей