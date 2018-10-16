В Пскове выступят особые участники проекта «Звонкие сердца»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-16T13:40:57+03:00

На праздничном концерте незрячие дети от 5 до 7 лет исполнят песню «Осенние краски»

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В отделение всероссийского общества слепых в Пскове состоится праздничный музыкальный вечер. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, в мероприятии примут участие незрячие дети.

Концерт пройдет 17 октября в предприятии слепых «Нива». На сцене впервые выступят незрячие детки и дети с остаточным зрением от 5 до 7 лет, участники проекта «Звонкие сердца», с песней «Осенние краски».

Проект дает возможность детишкам с инвалидностью по зрению обучиться музыке. Посредством музицирования детки развивают слух, ориентацию в пространстве, координацию движений и другие полезные навыки. Эти навыки способствуют социализации и помогают незрячим людям находить себя в творчестве, в работе и в социуме.

«Звонкие сердца» сотрудничают с обществом слепых людей. Они совместно организуют досуг для людей с инвалидностью по зрению, проводят праздничные вечера, концерты и другие мероприятия.