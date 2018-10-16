В Великих Луках мужчине, ограбившему таксиста, дали год колонии

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-16T13:56:04+03:00

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В Великих Луках городской суд наказал мужчину, ограбившего таксиста, год исполнительной колонии общего режима. Стражи порядка поймали этого злоумышленника по горячим следам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушителем оказался 32-летний безработный судимый местный житель. Выяснилось, что все украденные деньги мужчина уже успел потратить.

– Этого преступника привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Грабёж), – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что само преступление было совершено в апреле 2018 года. Следствие выяснило, что пьяный подозреваемый заказал машину-такси к зданию на улице Вокзальной. На вызов среагировал и приехал 32-летний сотрудник компании, от которого пассажир-злоумышленник и насильственно отнял деньги. После этого нарушитель поспешил покинуть место преступления и скрыться.