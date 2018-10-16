В Великих Луках мужчину, пырнувшего знакомого, наказали двумя годами колонии

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-16T14:24:03+03:00

Перед тем, как один мужчина ударил другого ножом, они распивали спиртное. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Великих Луках городской суд назначил мужчине, который пырнул ножом своего знакомого, два года лишения свободы в колонии общего режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот злоумышленник – 38-летний местный житель.

– Великолукский городской суд наказал нарушителя по части 2 статьи 111 Уголовного Конкурса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что само криминальное действие произошло примерно в середине лета 2018 года. Преступник заявился в здание, находящееся на проспекте Ленина. Там он оказался в гостях у собственного знакомого, 39-летнего ранее судимого хозяина помещения. В квартире мужчины начали употреблять алкогольную продукцию и поссорились, после чего гость и пырнул своего собеседника ножом в живот. Сотрудники скорой помощи отвезли хозяина квартиры в больницу.