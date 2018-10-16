2018-10-16T14:24:03+03:00
Происшествия

В Великих Луках мужчину, пырнувшего знакомого, наказали двумя годами колонии

Злоумышленника судили по части 2 статьи 111 УК РФ
Раиса Семёнова
Поделиться:
Перед тем, как один мужчина ударил другого ножом, они распивали спиртное.Перед тем, как один мужчина ударил другого ножом, они распивали спиртное.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Великих Луках городской суд назначил мужчине, который пырнул ножом своего знакомого, два года лишения свободы в колонии общего режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот злоумышленник – 38-летний местный житель.

– Великолукский городской суд наказал нарушителя по части 2 статьи 111 Уголовного Конкурса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что само криминальное действие произошло примерно в середине лета 2018 года. Преступник заявился в здание, находящееся на проспекте Ленина. Там он оказался в гостях у собственного знакомого, 39-летнего ранее судимого хозяина помещения. В квартире мужчины начали употреблять алкогольную продукцию и поссорились, после чего гость и пырнул своего собеседника ножом в живот. Сотрудники скорой помощи отвезли хозяина квартиры в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове перекроют участок улицы Льва Толстого
К псковскому конкурсу «Котябрь» присоединилась ветеринарная клиника «Любовь и забота»
Режиссер Александр Хант собирает на краудфайдинге деньги на фильм о трагедии в Стругах Красных
Три крупных должника Псковского региона рискуют потерять свое имущество
Груминг салон «Городской стиль» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
В Великих Луках мужчине, ограбившему таксиста, дали год колонии
В Пскове выступят особые участники проекта «Звонкие сердца»
Псковская прокуратура добилась ремонта четырех жилых домов, находящихся в аварийном состоянии
В Псковской области задержаны 11 нарушителей государственной границы
Для поисков пенсионера, пропавшего в Великолукском районе, не хватает людей
Скандальный спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра покажут на фестивале в Петербурге
В Пскове за пренебрежение требованиями прокурора оштрафовали руководителя «Псковавтодора»
Стали известны дата и место полуфинала «Мисс Псков – 2018»
В Пскове предприятие рассчиталось с сотрудниками благодаря субсидии
В Себеже пресекли незаконный вывоз около 1000 пачек сигарет
В Великих Луках раскрыли две кражи, не связанные между собой