2018-10-16T17:02:06+03:00
Общество

Три крупных должника Псковского региона рискуют потерять свое имущество

Общая сумма задолженностей трех предприятий составила 16 миллионов рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Три крупных должника Псковской области обсудили с приставами пути погашения задолженностей.Три крупных должника Псковской области обсудили с приставами пути погашения задолженностей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пскове судебные приставы встретились с тремя крупными должниками региона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, во время рабочей участники обсудили вопросы по ликвидации долгов.

Во время разговора интересовало, какие меры принимают организации по устранению своих долгов. И какие меры будут применены к владельцам предприятий в случае неуплаты.

Так, например, имущество одного из должников в скором времени подвергнется описи и аресту. Сумма, которую организация пообещала выплатить в течение 2-х месяцев, доходит до 3 миллионов рублей. С двумя другими должниками все еще сложнее. Одна из организаций уже находится в стадии банкротства, а ее имущество под арестом. Дальше его выставят на публичные торги, в счет оплаты долга.

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