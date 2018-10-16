Режиссер Александр Хант собирает на краудфайдинге деньги на фильм о трагедии в Стругах Красных

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-16T17:26:57+03:00

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С помощью краудфандинга режиссёр Александр Хант собрал на фильм о трагических событиях в Стругах Красных больше миллиона рублей. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на сайте краудфандинговой платформы режиссёр отмечает, что цель такого подхода к сбору средств – сделать по-настоящему честное независимое кино.

Фильм «Межсезонье» – история о современных мальчике и девочке, которые протестуют против родительских запретов. Подростки, прихватившие с собой оружие, сбегают из дома. Это кино Александр Хант, прославившийся картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», планирует начать снимать уже весной 2019 года. В прокат же готовящийся фильм, по предварительной информации, выйдет в 2020 году.

КОНКРЕТНО

Трагедия, которая и послужила идеей для фильма, случилась в 2016 году. Тогда 15-летние псковичи Денис и Катя сбежали в летнюю дачу в посёлок Струги Красные. Там подростки вели интернет-трансляцию, в который было видно, что они выпивают. Когда к дому подъехали полицейские, – подростки открыли огонь.