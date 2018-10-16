2018-10-16T17:26:57+03:00
Общество

Режиссер Александр Хант собирает на краудфайдинге деньги на фильм о трагедии в Стругах Красных

В планах создать картину о подростках, протестующих против запретов от родителей
Алексей Назаров
Поделиться:
На свою задумку Александр Хант уже собрал миллион рублей.На свою задумку Александр Хант уже собрал миллион рублей.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

С помощью краудфандинга режиссёр Александр Хант собрал на фильм о трагических событиях в Стругах Красных больше миллиона рублей. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на сайте краудфандинговой платформы режиссёр отмечает, что цель такого подхода к сбору средств – сделать по-настоящему честное независимое кино.

Фильм «Межсезонье» – история о современных мальчике и девочке, которые протестуют против родительских запретов. Подростки, прихватившие с собой оружие, сбегают из дома. Это кино Александр Хант, прославившийся картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», планирует начать снимать уже весной 2019 года. В прокат же готовящийся фильм, по предварительной информации, выйдет в 2020 году.

КОНКРЕТНО

Трагедия, которая и послужила идеей для фильма, случилась в 2016 году. Тогда 15-летние псковичи Денис и Катя сбежали в летнюю дачу в посёлок Струги Красные. Там подростки вели интернет-трансляцию, в который было видно, что они выпивают. Когда к дому подъехали полицейские, – подростки открыли огонь.

Еще больше материалов по теме: «Псковские подростки перед смертью обстреляли полицейских в Стругах Красных»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове перекроют участок улицы Льва Толстого
К псковскому конкурсу «Котябрь» присоединилась ветеринарная клиника «Любовь и забота»
Три крупных должника Псковского региона рискуют потерять свое имущество
Груминг салон «Городской стиль» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
В Великих Луках мужчину, пырнувшего знакомого, наказали двумя годами колонии
В Великих Луках мужчине, ограбившему таксиста, дали год колонии
В Пскове выступят особые участники проекта «Звонкие сердца»
Псковская прокуратура добилась ремонта четырех жилых домов, находящихся в аварийном состоянии
В Псковской области задержаны 11 нарушителей государственной границы
Для поисков пенсионера, пропавшего в Великолукском районе, не хватает людей
Скандальный спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра покажут на фестивале в Петербурге
В Пскове за пренебрежение требованиями прокурора оштрафовали руководителя «Псковавтодора»
Стали известны дата и место полуфинала «Мисс Псков – 2018»
В Пскове предприятие рассчиталось с сотрудниками благодаря субсидии
В Себеже пресекли незаконный вывоз около 1000 пачек сигарет
В Великих Луках раскрыли две кражи, не связанные между собой