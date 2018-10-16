К псковскому конкурсу «Котябрь» присоединилась ветеринарная клиника «Любовь и забота»

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-16T17:56:40+03:00

Призов становится больше, соревноваться будет еще интереснее

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Список партнеров фотоконкурса «Котябрь» пополнился. К конкурсу присоединилась Ветеринарная клиника «Любовь и забота», которая вознаградит победителей щедрыми подарками.

Таким образом, у участников есть все шансы выиграть сертификат на бесплатный первичный прием в клинике «Любовь и забота». А также 15% скидку на посещение ветеринарного кабинета в течение года.

В клинике работают ведущие специалисты Пскова в области ветеринарии. «Любовь и забота» предоставляет множество ветеринарных услуг, таких как терапия, вакцинация, УЗИ-диагностика, кардиология, хирургия, кастрация, стерилизация, полостные операции, офтальмология, стоматология, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия. Кроме того, в клинике можно приобрести лекарственные препараты для животных и корма для здорового и сбалансированного питания питомцев.

КОНКРЕТНО

Клиника «Любовь и забота» находится по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, 21. Прийти на прием можно в любой день с 11 до 21 часа, кроме воскресенья - выходной день.

Запись по телефону: +7 (951) 750-24-35.