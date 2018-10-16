2018-10-16T18:05:24+03:00
Общество

В Пскове перекроют участок улицы Льва Толстого

По Льва Толстого будет не проехать от Металлистов до Иркутского переулка
Раиса Семёнова
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Участок улицы Льва Толстого перекроют с 16 по 26 октября.Участок улицы Льва Толстого перекроют с 16 по 26 октября.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Пскове рабочие перекроют движение автотранспортных средств на участке улицы Льва Толстого. Ездить по этой улице от улицы Металлистов до Иркутского переулка будет нельзя уже с 16 октября 2018 года. Откроют же эту дорогу лишь через десять дней, 26 октября. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, такие меры является необходимыми, потому что на улице Льва Толстого рабочие проведут несколько аварийно-ремонтных мероприятий.

– Автомобильное движение по Льва Толстого перекроют, поскольку рабочие будут ремонтировать там водонапорные сети, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, чтобы жители Пскова и Псковской области, пользующиеся этой дорогой, которую рабочие перекроют, тщательнее планировали свои поездки, выбирали объездные пути. В ведомстве попросили также, чтобы автомобилисты обращали внимание на схему движения и на обозначения, указанные на дорожных знаках.

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