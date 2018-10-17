В Порхове на дорогах, прилегающих к двум школам, установили знаки и обновили разметку

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-17T09:53:54+03:00

В Порхове рядом со школами по всем правилам оборудовали пешеходные переходы. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Все это произошло только после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Порховского района проверила, как соблюдается закон о безопасности дорожного движения рядом с учебными заведениями. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального надзорного органа, выявленные нарушения на дорогах у школы №3 и №1 устранили.

Порховская прокуратура обнаружила ряд нарушений на проезжих дорогах, прилегающих к школам. На перекрестке улицы Плеханова и проспекта Ленина близ средней школы № 3 отсутствовали пешеходные ограждения. Помимо этого не было знаков, предупреждающих об ограничении скорости, об искусственной неровности и других дорожных знаков. Дорожная разметка также была практически стерта.

Подобные нарушения нашлись и на участке дороги рядом со школой №4 на улице Мебельной. В связи с этим надзорный орган направил в суд иск. Местноя администрация по решению суда обязана была все нарушения устранить.

Разметку обновили, дорожные знаки и ограждения поставили. Дороги приведены в нормативное состояние.