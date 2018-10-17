2018-10-17T10:58:57+03:00
Общество

Андрей Агапов покинул пост председателя комитета Псковской области по строительству и ЖКХ

Новым руководителем ведомства стал человек из Минстроя
Алексей Назаров
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Андрей Агапов оставил пост председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Фото: из личного архива Андрея Агапова.Андрей Агапов оставил пост председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Фото: из личного архива Андрея Агапова.
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Андрей Агапов покинул пост председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Псков» в администрации региона, он ушёл с этой должности по собственному желанию. Последний день на посту председателя Андрей Агапов отработал 16 октября.

Новым председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ стал Сергей Грахов. Ранее он занимал должность руководителя отдела градостроительного зонирования департамента ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя. Имя Сергея Грахова уже появилось на официальном интернет-ресурсе Псковской области. Правда, пока это имя с приставкой «исполняющий обязанности».

Примечательно, что с этой приставкой Андрей Агапов проработал в комитете с апреля 2016 года по июнь 2017 года. О дальнейшей судьбе и новой работе бывшего председателя комитета пока ничего не сообщается.

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