2018-10-17T12:50:26+03:00
Общество

На областном этапе конкурса «Народный участковый» победил полицейский из Себежского района

За Сергея Юркова проголосовали 400 человек
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Сергей Юрков второй год подряд становится лучшим участковым Псковской областиСергей Юрков второй год подряд становится лучшим участковым Псковской областиФото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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На региональном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» в очередной раз одержал победу участковый Себежского района Сергей Юрков. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, предпочтения Сергею отдали 400 проголосовавших псковичей по всей области.

Сергей Юрков принимает участие в конкурсе во второй раз. И в очередной раз себежский участковый одерживает победу на втором - региональном - этапе голосования. Успешно пройдя этот этап, Сергей выходит на всероссийский - федеральный - этап конкурса, который пройдет в ноябре 2018 года. В финале Сергей будет представлять участковых Псковского региона среди представителей других городов России.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» желает Сергею Юркову победы на заключительном этапе «Народного участкового».

В ведомстве также сообщили, что награждение победителя конкурса состоится в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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