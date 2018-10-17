2018-10-17T12:55:14+03:00
Общество

Известный фотограф издаст календарь с изображением псковского Кремля

В проект войдут снимки с изображением просторов российской провинции
Раиса Семёнова
Поделиться:
Фото: Дмитрий МарковФото: Дмитрий Марков
Изменить размер текста:

Известный псковский фотограф-документалист Дмитрий Марков разместит в авторском календаре, посвящённом жизни российской провинции, фотографию заснеженного псковского Кремля. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в этот перекидной календарь, рассчитанный на 2019 год, войдут двенадцать снимков автора.

Дмитрий включил в свой проект именно те фотографии, которые пользователи социальной сети «Instagram» очень часто сохраняли себе. В этих работах фотограф запечатлел самые разнообразные уголки родной страны, от Калининграда до Ангарска.

Сейчас проект автора находится на начальной стадии поиска инвесторов. Деньги на то, чтобы реализовать такой календарь, Дмитрий только начал собирать на интернет-ресурсе одной из краудфандинговых платформ. По плану, купить календарь можно будет с 23 ноября 2018 года.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Марков – псковский фотограф-документалист, который стал обладателем гранта от социальной сети «Instagram», а также – участником рекламной кампании «Apple».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пскович ударил в живот инспектора ДПС за несправедливую, по его мнению, остановку
Шахматисты из Псковской области выиграли награды турнира «Латгальская осень»
Школьников из Великих Лук наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах»
В Пскове оштрафовали бывшего главу «Псковпассажиравтотранса»
На областном этапе конкурса «Народный участковый» победил полицейский из Себежского района
Магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
Андрей Агапов покинул пост председателя комитета Псковской области по строительству и ЖКХ
В Порхове на дорогах, прилегающих к двум школам, установили знаки и обновили разметку
В Пскове перекроют участок улицы Льва Толстого
К псковскому конкурсу «Котябрь» присоединилась ветеринарная клиника «Любовь и забота»
Режиссер Александр Хант собирает на краудфайдинге деньги на фильм о трагедии в Стругах Красных
Три крупных должника Псковского региона рискуют потерять свое имущество
Груминг салон «Городской стиль» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
В Великих Луках мужчину, пырнувшего знакомого, наказали двумя годами колонии
В Великих Луках мужчине, ограбившему таксиста, дали год колонии
В Пскове выступят особые участники проекта «Звонкие сердца»
Псковская прокуратура добилась ремонта четырех жилых домов, находящихся в аварийном состоянии
В Псковской области задержаны 11 нарушителей государственной границы
Для поисков пенсионера, пропавшего в Великолукском районе, не хватает людей
Скандальный спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра покажут на фестивале в Петербурге
В Пскове за пренебрежение требованиями прокурора оштрафовали руководителя «Псковавтодора»
Стали известны дата и место полуфинала «Мисс Псков – 2018»
В Пскове предприятие рассчиталось с сотрудниками благодаря субсидии
В Себеже пресекли незаконный вывоз около 1000 пачек сигарет
В Великих Луках раскрыли две кражи, не связанные между собой