Известный фотограф издаст календарь с изображением псковского Кремля

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-17T12:55:14+03:00

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Известный псковский фотограф-документалист Дмитрий Марков разместит в авторском календаре, посвящённом жизни российской провинции, фотографию заснеженного псковского Кремля. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в этот перекидной календарь, рассчитанный на 2019 год, войдут двенадцать снимков автора.

Дмитрий включил в свой проект именно те фотографии, которые пользователи социальной сети «Instagram» очень часто сохраняли себе. В этих работах фотограф запечатлел самые разнообразные уголки родной страны, от Калининграда до Ангарска.

Сейчас проект автора находится на начальной стадии поиска инвесторов. Деньги на то, чтобы реализовать такой календарь, Дмитрий только начал собирать на интернет-ресурсе одной из краудфандинговых платформ. По плану, купить календарь можно будет с 23 ноября 2018 года.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Марков – псковский фотограф-документалист, который стал обладателем гранта от социальной сети «Instagram», а также – участником рекламной кампании «Apple».