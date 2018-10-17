В Пскове оштрафовали бывшего главу «Псковпассажиравтотранса»

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-17T13:25:43+03:00

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В Пскове городской суд наказал штрафом бывшего исполняющего обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта. Размер штрафа – 200 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сотрудники органов предварительного расследования привлекли Александра Гизбрехта к уголовной ответственности по части 1 статьи 285 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– По этой части статьи 285 судят тех, кто воспользовался своим должностным положением ради собственных корыстных целей, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также, что за совершённые противозаконные действия нарушитель полностью раскаялся. Кроме того, в ведомстве добавили, что Александр Гизбрехт ещё до судебного заседания возместил абсолютно весь причинённый ущерб, составивший более пяти миллионов рублей. Именно этими двумя факторами руководствовался суд, когда выносил вердикт.