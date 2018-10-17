Шахматисты из Псковской области выиграли награды турнира «Латгальская осень»

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-17T14:28:39+03:00

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Шахматисты из Пскова выиграли три награды пятнадцатого международного турнира по шахматам «Латгальская осень – 2018», проходящего в Латвии, в Даугавпилсе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в соревновании группы «С» среди девочек, которым ещё не исполнилось 10 лет, золото получила Кристина Стельмашонок. В состязании «B» бронзу взял Алексей Захаров, а среди тех, кто младше 13 лет, третье место завоевал Вадим Климанов.

– На этом спортивном мероприятии померялись силами более 70 шахматистов, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что сам турнир проходил с 10 по 14 октября 2018 года. В турнире поучаствовали шахматисты из Российской Федерации, Латвии, Литвы, а также Белоруссии. В качестве одного из инициаторов турнира выступила Федерация шахмат Псковской области. Это спортивное мероприятие поддержали партнёры как из Псковской области, так и из Латвии.