2018-10-17T17:08:31+03:00
Общество

В Псковской области увеличилось количество пострадавших в ДТП

Основные причины аварий: нарушение ПДД на перекрёстках, несоблюдение дистанции и несоответствие скорости условиям
Алексей Назаров
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За девять месяцев 2018 года в Псковской области произошло 4200 аварий.За девять месяцев 2018 года в Псковской области произошло 4200 аварий.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Псковской области увеличилось количество жителей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области, полковник полиции Юрий Шестаков.

С января по сентябрь 2018 года на территории Псковской области произошло 5242 дорожно-транспортных происшествия. Примерно в 760 из них - пострадали люди: 1107 человек, из которых 93 - погибли. За 2017 год в 769 авариях были пострадавшие: 1129 человек, из которых погибли - 86.

– У нас в регионе основные причины дорожно-транспортных происшествий: нарушение правил дорожного движения на перекрёстках, несоблюдение водителями безопасной дистанции при движении и несоответствие скорости конкретным условиям, – сообщил Юрий Шестаков. – В большинстве случаев виноват в аварии – именно водитель!

Кроме того, заместитель начальника УГИБДД добавил также, что такая дорожная обстановка для Псковской области – удовлетворительная

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