2018-10-17T16:44:09+03:00
Общество

Аэропорт Пскова могут назвать в честь политического деятеля XX века

Организаторы конкурса сняли ограничение, которое действовало с начала проекта
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Для конкурсного имени для названия аэропорта в Пскове осталось только одно ограничение: известный соотечественник должен быть связан с Псковской областью.Для конкурсного имени для названия аэропорта в Пскове осталось только одно ограничение: известный соотечественник должен быть связан с Псковской областью.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В списке кандидатов на название аэропорта в Пскове могут появиться имена политических деятелей XX века. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в организаторы проекта «Великие имена России», ограничение на их регистрацию сняли после начала обсуждений списков кандидатов в региональных общественных палатах.

За допуск к голосованию политических деятелей нового времени высказывался и митрополит Псковский и Порховский Тихон во время запуска проекта. Его инициативу никто не поддержал.

Всероссийский конкурс «Великие имена России» преследует несколько целей: напомнить людям об известных личностях, которыми славится родной край, и назвать 45 аэропортов в 43 субъектах Российской Федерации именами прославленных соотечественников. Окончательные итоги организаторы подведут 5 декабря 2018 года.

КОНКРЕТНО

В Пскове работает офис по приему заявок на имя для аэропорта в областной столице. В три часа дня 18 октября представители общественной палаты Псковской области соберутся за круглым столом, чтобы сформировать список из десяти имен, которые пройдут в следующий этап.

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