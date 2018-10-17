В Пскове создан Центр поддержки гражданских инициатив

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-17T16:49:33+03:00

На его площадке эксперты будут оказывать всестороннюю поддержку авторам проектов, претендующих на получение президентских грантов

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В Пскове 17 октября состоялась презентация Центра поддержки гражданских инициатив. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», подобные экспертные объединения создаются по всей России.

- Их цель – создание условий для того, чтобы инициативы с мест доходили до федерального уровня. Направлений предстоящей работы – восемь. В их числе, например, инклюзивное общество, диалог культур, внутренний туризм и другие, - уточнил председатель Псковского регионального координационного совета сторонников «Единой России» Дмитрий Хритоненков.

Предполагается, что привлекаемые для работы в Центре эксперты помогут авторам новых проектов при составлении заявок. Помощь будет юридическая, методическая.

Участники встречи высказали предложение даже объединять на начальном этапе близкие по духу и направлению деятельности проекты, расширяя их границы, делая их масштабнее и значимее для региона.