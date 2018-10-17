2018-10-17T16:49:33+03:00
Общество

В Пскове создан Центр поддержки гражданских инициатив

На его площадке эксперты будут оказывать всестороннюю поддержку авторам проектов, претендующих на получение президентских грантов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Центр гражданских инициатив поможет идеям псковичей выходить на федеральный уровень.Центр гражданских инициатив поможет идеям псковичей выходить на федеральный уровень.Фото: Ирина ПОТАПОВА
Изменить размер текста:

В Пскове 17 октября состоялась презентация Центра поддержки гражданских инициатив. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», подобные экспертные объединения создаются по всей России.

- Их цель – создание условий для того, чтобы инициативы с мест доходили до федерального уровня. Направлений предстоящей работы – восемь. В их числе, например, инклюзивное общество, диалог культур, внутренний туризм и другие, - уточнил председатель Псковского регионального координационного совета сторонников «Единой России» Дмитрий Хритоненков.

Предполагается, что привлекаемые для работы в Центре эксперты помогут авторам новых проектов при составлении заявок. Помощь будет юридическая, методическая.

Участники встречи высказали предложение даже объединять на начальном этапе близкие по духу и направлению деятельности проекты, расширяя их границы, делая их масштабнее и значимее для региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области в ДТП чаще попадают опытные водители
Псковский фотоконкурс «Котябрь» представил нового партнера – ветеринарную клинику «Юрлемат»
Самые активные интернет-пользователи региона живут в Пскове
Юрий Демьяненко сложил с себя полномочия ректора Псковского государственного университета
Салон красоты для животных «GROOM ROOM» включился в псковский фотоконкурс «Котябрь»
В Псковской области увеличилось количество ДТП с детьми и подростками
В Псковской области за 10 дней сотрудники ГИБДД оштрафовали 83 водителя автобусов
Аэропорт Пскова могут назвать в честь политического деятеля XX века
В Псковской области увеличилось количество пострадавших в ДТП
Пскович ударил в живот инспектора ДПС за несправедливую, по его мнению, остановку
Шахматисты из Псковской области выиграли награды турнира «Латгальская осень»
Школьников из Великих Лук наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах»
В Пскове оштрафовали бывшего главу «Псковпассажиравтотранса»
Фотограф Дмитрий Марков издаст календарь с изображением псковского Кремля
На областном этапе конкурса «Народный участковый» победил полицейский из Себежского района