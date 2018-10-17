В Псковской области за 10 дней сотрудники ГИБДД оштрафовали 83 водителя автобусов

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-17T17:12:50+03:00

После нескольких резонансных аварий в Псковской области проверили 300 автобусов, в 83 из которых водители нарушали ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Псковской области подходит к концу десятидневная операция по проверке соблюдения ПДД водителями автобусов – «Автобус». Сотрудники УГИБДД уже проверили около 300 водителей автобусов, из которых 83 – нарушили правила дорожного движения. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

– На фоне аварии в Терской области и в Чувашии операция «Автобус» необходима. Выявлено восемь нарушений режима труда и отдыха. Зафиксировано три факта, когда человек без соответствующей категории управлял автобусом. Что печально, в Новосокольническом районе один такой водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал Юрий Шестаков.

Кроме того, Юрий Шестаков добавил, что сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание автобусам, где едут дети. В рамках спецоперации проверено 144 автобуса, оформленных на юридические лица, 167 – на индивидуальных предпринимателей и несколько – на физические лица.