2018-10-17T17:39:14+03:00
Происшествия

В Псковской области увеличилось количество ДТП с детьми и подростками

В 60% случаев пострадавшими были дети-пассажиры
Алексей Назаров
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Число ДТП с подростками и детьми увеличилось на 28%.Число ДТП с подростками и детьми увеличилось на 28%.Фото: Алексей Назаров
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В Псковской области на 28% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков. За 2018 год в регионе случилось 104 таких ДТП, где погибло три ребёнка. В 2017 году в ДТП умер лишь один ребёнок.

– В 2018 году в 60% случаев пострадали дети-пассажиры. Двое детей погибли именно так. Помимо этого, одной из ключевых причин получения травм – всё то же нарушение ПДД на перекрёстках, – сообщил Юрий Шестаков.

Заместитель начальника регионального УГИБДД отметил также, что много дорожно-транспортных происшествий происходило в воскресенье с 15.00 до 16.00, а меньше всего их было – с 01.00 до 06.00.

КСТАТИ

В Псковской области увеличилось количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В 2018 году в 760 дорожно-транспортных происшествиях пострадало 1107 человек, погибло – 93. В 2017 году 1129 человек пострадали в 769 ДТП, погибло – 86.

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