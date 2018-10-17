2018-10-17T17:30:59+03:00
Общество

Салон красоты для животных «GROOM ROOM» включился в псковский фотоконкурс «Котябрь»

Партнер конкурса
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Спа-процедуры не только для собак, но и для кошек проводят специалисты в салоне красоты «GROOM ROOM».Спа-процедуры не только для собак, но и для кошек проводят специалисты в салоне красоты «GROOM ROOM».
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Фотоконкурс «Котябрь» приносит много радости и конкурсантам, и голосующим, и организаторам. Ведь в нем участвуют кошечки, и не важно, что только на снимках. Видимо поэтому у конкурса все больше участников.

Салон красоты для животных «GROOM ROOM» стал одним из партнеров конкурса «Котябрь». В качестве приза один из победителей заберет с собой сертификат. По нему можно получить бесплатные услуги красоты для домашних животных от салона.

- Моем, чешем, стрижем, - пояснили партнеры.

В «GROOM ROOM» работают профессиональные сотрудники, любящие животных. Специалисты салона сделают для ваших питомцев все, чтобы они были красивые: мытье, сушка, SPA-процедуры, домашние и выставочные стрижки и триминг. А также все гигиенические процедуры.

КОНКРЕТНО

Салон красоты для животных расположен по адресу: Псков, ул. Островская, 3.

Записаться можно по следующим телефонам: +7(953) 234-77-07, +7 953 240-22-00.

КСТАТИ

О том, как вместе со своим котом можно стать участниками фотоконкурса «Котябрь», можно узнать здесь.

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