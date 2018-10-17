СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-17T17:46:08+03:00

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Юрий Демьяненко сложил с себя полномочия ректора Псковского государственного университета. Об этом он сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» во время разговора.

У Юрия Анатольевича длинный послужной список. Длительное время он обучал школьников физике, удостоился звания заслуженного учителя школы РФ, а в 2003 году был награжден Орденом Дружбы. В 2010 году Юрий Демьяненко стал заместителем губернатора Псковской области. Спустя полгода его назначили ректором молодого ВУЗа. Здесь он задержался на целых 7 лет. За это время университет окреп и вырос в «опорный ВУЗ» региона.

- Кто будет моим приемником не я решаю, а министр. Но я хотел бы видеть кого-нибудь из нашего университета. Чтобы традиции наши продолжали, - поделился Юрий Анатольевич.

Юрий Демьяненко пожелал своему приемнику сохранить тот работоспособный коллектив, который сложился в университете. Недавно университет прошел аккредитацию, что доказало его работоспособность и компетентность преподавателей, проректоров и деканов.