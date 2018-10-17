Самые активные интернет-пользователи региона живут в Пскове

СЕГОДНЯ 18:26 2018-10-17T18:28:46+03:00

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Специалисты компании Tele2 определили, какие именно районы города лидируют по объёму трафика в сетях 4G. Ими оказались три псковских улицы: Некрасова, Труда и Генерала Маргелова. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказал представитель компании. На этих улицах располагаются торговые центры, рекреационные зоны, учебные заведения и жилые кварталы. При этом нельзя упускать из внимания то, что Псков повсеместно покрыт сетью четвертого поколения.

Также не стоит забывать и о жителях разрастающихся городских окраин. Это достаточно молодые районы и, например, жители Запсковья или же Завеличья являются активными пользователями мобильного интернета.

– Именно поэтому есть шансы, что через некоторое время в лидеры по трафику 4G вырвутся абсолютно другие территории, причём не только из региональной столицы! – подмечает Ольга Воеводина, коммерческий директор псковского филиала Tele2.

Развиваются сети скоростного мобильного интернета и в области. Кстати, самыми качающими оказались жители Великих Лук. С учетом увеличения нагрузки на сети, а также ростом абонентской базы все операторы развивают инфраструктуру связи. Только с начала 2018 года компания Tele2 провела технические работы в 24 населённых пунктах Псковского района, это позволило увеличить скорость передачи данных в 3 раза. В результате абоненты могут смотреть фильмы онлайн и даже вести прямые трансляции. На данный момент более 80% населения региона доступен скоростной мобильный интернет Tele2.