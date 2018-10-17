В Псковской области в ДТП чаще попадают опытные водители

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-17T18:59:48+03:00

За 2018 год в регионе в аварию угодили лишь 34 человека, чей стаж вождения до двух лет

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В Псковской области в дорожно транспортные происшествия чаще попадают водители, которые управляют автомобилем уже более десяти лет. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

– Такие «опытные» водители думают, что всё знают и всё умеют, везде разберутся, а в итоге кое-чего не заметят, где-то что-то упустят и в результате попадают в аварию, – рассказал Юрий Шестаков. – К новичкам тоже претензии есть, но, по сравнению с 2017 годом, их количество как участников ДТП снизилось. В 2018 году попавших в ДТП водителей, которые управляли транспортом менее двух лет, всего 34.

КСТАТИ

В Псковской области выросло количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали дети и подростки. За 2018 год в регионе случилось 104 таких аварий. В них погибло три ребёнка. В 2017 году же в ДТП умер лишь один ребёнок.