В Пскове к Ганзейским дням отремонтируют 10 дворов

СЕГОДНЯ 23:07 2018-10-17T23:32:01+03:00

С январь по сентябрь 2018 года в городе привели в порядок 50 дворовых территорий

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В Пскове начнут ремонтировать десять дворовых территорий. Рабочие должны будут успеть их сделать к Ганзейским дням. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.

– В рамках подготовки к Ганзейским дням будут приведены в порядок ещё около десяти псковских дворов. В настоящий момент в городе тоже ремонтируется примерно десять дворовых территорий, – сообщил Алексей Захаров. – Если что, мы откликаемся абсолютно на все обращения. Мы трудимся, общаемся, стараемся. Всегда делаем так, чтобы ни одно обращение не осталось без ответа.

Помимо этого, Алексей Захаров отметил также, что в 2018 году сотрудники управления городского хозяйства уже успели провести серьёзную работу по благоустройству псковских дворовых территорий. С января по сентябрь рабочие уже отремонтировали около пятидесяти дворов.