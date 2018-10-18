В Псковской области температура опустится ниже нуля

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-18T12:09:17+03:00

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В Псковской области вот-вот начнутся похолодания. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в отдельных районах региона, а ими могут оказаться абсолютно любые, температура опустится до 0 градусов, а где – и до -1…-2.

– Псковская область окажется под влиянием холодного фронта. Нас ждёт более промозглая погода, что свойственно ноябрю. Снижение температуры ожидается с 20 октября, – сообщила Тала Нещадимова. – Нигде на территории региона температура не превысит отметку в +10…+12 градусов. Самой распространённой температурой будет +4…+9.

Кроме того, начальники гидрометцентра отметила также, что жителям региона стоит быть готовыми к осадкам в виде как дождя, так и мокрого снега. Тала Нещадимова подмечает, что этот снег ещё нельзя назвать «первым», поскольку он не сможет образовать снежный покров.